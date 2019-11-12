الشرطة الألمانية تعتقل 3 أشخاص خططوا لهجوم إرهابي

2019/11/12 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال الادعاء الألماني اليوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد

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