2019/11/12 | 17:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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قال الادعاء الألماني اليوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على 3 أشخاص في مدينة أوفنباخ بغرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم باستخدام مواد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الألمانية تعتقل 3 أشخاص خططوا لهجوم إرهابي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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