لجنة الثقافة النيابية تبحث مع اليونسكو اسباب اخراج العراق من 21 لجنة اممية

2019/11/12 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بحثت لجنة الثقافة والسياحة النيابية، اليوم الثلاثاء، مع ممثل منظمة اليونكسو في العراق تفعيل الاتفاقيات المبرمة وأسباب عدم رفع التجاوزات عن مدينة بابل

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