ساعة يد نادرة تدخل التاريخ لسعرها الخيالي

2019/11/12 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن بيع ساعة يد نادرة بأكثر من 31 مليون دولار، لتصبح الاغلى في التأريخ.

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