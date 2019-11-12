النزاهة النيابية تؤكد صدور أمر بإعتقال محافظ كركوك وأفراد من أسرته

2019/11/12 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت نزاهة كركوك، أمراً بإلقاء قبض بحق محافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري وعدد من أعضاء أسرته، وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن الأوامر القضائية تشمل اثنين من أخوته وآخَرين من أبنائه.

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