قيادة شرطة كربلاء توضح حقيقة تظاهرات الاجهزة الامنية

2019/11/12 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء يوم الثلاثاء الاضراب العسكري في المحافظة، مؤكدة ان عناصر الاجهزة الامنية الذين ظهروا في الصور مع المتظاهرين لتوفير الحماية للاحتجاجات

وقالت القيادة في بيان اليوم انه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لضباط ومنتسبي من شرطة كربلاء المقدسة تحت عنوان (من كربلاء بدأ الإضراب العسكري)".

واوضح البيان ان "هذه الصورة هي فعلا لضباط ومنتسبي شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت ولكن ليس اضراب عسكري كما روجت له بعض المواقع على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوكالات الاخبارية بل هي احدى صور التعاون ما بين القوات الامنية والمواطنين وتوفير الحماية لهم اثناء الخروج في التظاهرات السلمية كون هذا يعد حق كفلة الدستور العراقي".

واردف البيان انه "كانت للقوات الامنية مسيرة في يوم الجمعة الماضية تأييدا للمرجعية الدينية العليا بعد خطبة الجمعة مباشرة وبتوجيه من القيادات الامنية والتي دعمت المرجعية في خطبتها القوات الامنية والمتظاهرين السلميين كلا على حد سواء بهدف المحافظة على الارواح والممتلكات".

وزارد البيان بالقول "نجدد دعوتنا للأبتعاد عن الشائعات والاخبار الكاذبة وعدم الترويج لها كونها تأثر سلباً على المجتمع في ظل هذه الظروف التي يمر بها بلدنا".

وتابع البيان أن "قيادة شرطة كربلاء المقدسة تواصل واجباتها الامنية لتوفير الغطاء الامني لجميع المتظاهرين في الوقت الذي تستمر بجهودها لحماية امن مدينة كربلاء المقدسة وزائريها".

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