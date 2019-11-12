رسمياً.. اعلان موعد قرعة كأس الملك الإسباني

2019/11/12 | 18:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم في بيان رسمي له الموعد النهائي لإجراء قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2019/2020.

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