رايتس ووتش تتهم السلطات الأمنية باستهداف المتظاهرين بشكل مباشر وتطالب دولاً بإيقاف مساعداتها العسكرية للعراق-بالفيديو

2019/11/12 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-بغداد نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش في موقعها الرسمي تقريراً حول الأحداث الأخيرة في العراق، اتهمت فيه السلطات الأمنية باستهداف المتظاهرين السلميين بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح.وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن خبراء في استخدام المعدات الأمنية راجعوا فيديوهات ضرب قنابل الغاز […]

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