مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان

2019/11/12 | 18:25

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بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان.

وقال المجلس في بيان، إنه "قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا".

وأضاف، أنه "قرر ايضا إقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب واحالتهما الى مجلس النواب".

وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته التي عقدها برئاسة الحلبوسي وحضور (222) نائباً، الإثنين، 28 تشرين الأول، 2019، على انهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.

بغداد اليوم-متابعة

قدمت وزيرة الاشغال الكويتية، جنان بوشهري، الثلاثاء (12 تشرين الأول 2019) استقالتها بعد استجواب برلماني.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية، في خبر عاجل، أن "وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري تعلن تقديم استقالتها".

يتب

بغداد اليوم-بغداد

قال النائب عن تيار الحكمة جاسم موحان، الثلاثاء (12 تشرين الثاني، 2019) إن هناك سبباً مباشراً دفع تحالف سائرون الى تقليل حدة مطالباته بإقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وقال موحان، لـ(بغداد اليوم)، ان "عادل عبد المهدي، وحك

بغداد اليوم

أكد رئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019)، ان العراق ما بعد تظاهرات 1 تشرين الاول 2019، يختلف عن السابق.

وقال الربيعي في بيان، على هامش استقباله السفير الالماني لدى بغداد، إن

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