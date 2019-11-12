2019/11/12 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الثورة المغدورة – هاشم حسن التميمي لم يخرج بطرا مئات الالاف من الشباب ومعهم فئات من اعمار متعددة حتى الاطفال من مختلف المكونات للشوارع ويواصلون الاحتجاج في ساحات الحرية ليلا ونهارا خرجوا ونزلوا لاخذ حقهم في حياة حرة كريمة وعدهم بها الدستور لكنها لم تر النور.وبعد مضي اكثر من اربعين يوما دامية قاسية يكاد […]

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