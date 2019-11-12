2019/11/12 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء موضع الجد والعلا – سلمان كريم عبد العتابي هذه ارض كربلاء موضع الجد والعلاء ما ازكاها طاب ثراها طلع ضعن حسين يمشي مكلل ابهيبه امامه وطوك بفرسان غالب صفوة العز والشهامة متجه لارض الشهادة والبطولة والكرامة ومن وصلهه حسين جادت كربله بأول علامة صاح وهو يشمهه هذه الارض ما اسمها صاح شذاها طاب ثراها […]

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