2019/11/12 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة قصيرة أحياء وأموات – هادي عباس حسين لم احس بوجوده بالرغم انه اصبح جاري بنفس العمارة التي اسكن بها، رقم شقته 9 وشقتي تسلسلها 10 وانا اكره الرقمين وليس لسبب ما بل احتفظه لنفسي رايت وجهه بالصدفة يكبرني بعشر سنوات عندما قرات عقد ايحاره الذي تركه عند صاحب البناية لما طرق عليه الباب لاخرج […]

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