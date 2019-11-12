قرارات عاجلة من مجلس الوزراء بشأن انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان ومشروع قانون المفوضية

2019/11/12 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان.وقال المجلس في بيان، إنه “قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات الى موعد يحدد لاحقا”.وأضاف، أنه “قرر ايضا إقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب واحالتهما الى مجلس النواب”.

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