“لنصوم معا”، حملة يطلقها كروب ايزيدي بمناسبة عيد الصوم

2019/11/12 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين للعام الخامس على التوالي يطلق كروب صوت شباب شنگال الطوعي حملته السنوية “لنصوم معا” بغية توزيع احتياجات الصوم على الطبقة ذات الدخل المحدود بهدف مساعدة العائلات الفقيرة، ليتسنى لها ممارسة طقوسها الدينية في ظل النزوح والوضع المعيشي الصعب الذي يمر به المجتمع الايزيدي.حول هذه الحملة تحدث ناجي حجي …

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