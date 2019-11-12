إليسا تفاجئ الجميع بتعليقها على مرض رامي جمال… ما قصة الخيانة والغدر؟

2019/11/12 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن تعاطفها مع الفنان المصري رامي جمال من خلال حسابها على موقع التغريدات “تويتر”.

ووجهت إليه رسالة من خلال تغريدة كتبت فيها: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك”.

وأضافت: “إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب.



في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت.



وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقولأصل الحكاية مش حكاية “شكل”حكاية روح”.

ولم يكن من الفنان إلا أن ردّ عليها على الموقع نفسه: “أنا بحترمك وبشكرك علشان الكلام اللي من القلب هو اللي بيفرق مع اللي زيي ربنا يديم الصداقة وأشوفك أنجح وأصح الناس”.

ويأتي هذا بعدما كشف جمال مرضه من خلال نص نشره على حسابه على “فايسبوك” حيث كتب: “الحمد لله الذي أحبني ‏فابتلاني وأقدرني على الصبر.



من فترة ظهرت بقع بيضا في جسمي وبالكشف عرفت إنه البهاقوجربت ‏أنواع علاج كتير ودكاترة كتير ومفيش فايدة.



رضيت وسلمت أمري لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده وكفاية ‏شغلانتي وصعوبتها والقلق الدائم من المستقبل”.‏

وتابع:”وفعلاً بقى بيزيد لدرجة لفتت نظر ناس كتير اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وأنت فنان واللي يخاف يسلم ‏واللي يسألني”هو ده معدي”.



أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفيه بيها ‏لدرجة خلت ناس تقول لي شوف بيزنس تاني أعمله علشان الناس مش هتقبلك كده”.‏

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