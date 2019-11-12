مقتل 3 إرهابيين بينهم قيادي بارز في الحويجة

2019/11/12 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفذت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، عملية نوعية في قضاء الحويجة بمشاركة فرق من الشرطة الاتحادي وشرطة الحويجة والحشد الشعبي.

وذكر بيان للقيادة تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت خلالها من قتل 3 إرهابيين من ضمنهم قيادي بارز في قضاء الحويجة".

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