التربية توجه بإعداد خطة لتعويض الطلبة للمواد الدراسية في ظل الظروف الراهنة

2019/11/12 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجهت وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، اليوم الثلاثاءو بإعداد خطة تربوية تتضمن دروساً اضافية يتم بثها عبر فضائية العراق التربوية ، بغية تعويض طلبتنا الاعزاء الذين لم يتمكنوا من الالتحاق في مدارسهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب .

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان تلقته "الغد برس" عن "مباشرة لجان علمية بالتعاون مع فضائية العراق التربوية بوضع خطة جديدة للمواد الدراسية للصفوف المنتهية (الابتدائية والمتوسطة وكذلك الاعدادية) من خلال بثها بشكل مباشرة من على شاشة القناة الرسمية التابعة للوزارة من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السادسة مساءا" ، مبيناً "الهدف من اقامة هذه الخطوة هو الحفاظ على مستقبل ابنائنا الطلبة الاعزاء لتعويض ما فاتهم من دروس في ظل الظروف الاستثنائية التي طرئت على البلاد في الآونة الأخيرة ، هذا وبإمكان الطلبة الاتصال والاستفسار عن طريق ارقام الهواتف المخصصة لهذا الشأن وبما يخدم عمل المؤسسة التعليمية والنهوض بها".

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