الطب العدلي تنفي توقيع ذوي ضحايا التظاهرات على وثيقة لتغيير سبب الوفاة

2019/11/12 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت دائرة الطب العدلي، اليوم الثلاثاء، أنباء عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بان سبب الوفاة ناتج عن حادث.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور زيد علي عباس في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية حول عدم تسليم جثث ضحايا التظاهرات لذويهم قبل التوقيع على وثيقة تفيد بأن سبب القتل ناتج عن حادث عرضي، عارٍ عن الصحة تماما".

واضاف ان "كوادر الدائرة تعمل على مدار ٢٤ ساعة ابتداء من اوائل تشرين الاول ولغاية الان ولم يتم توقيع اي شخص على اي ورقة، علما ان واجب الدائرة والاقسام المرتبطة بها هو توثيق الاصابات وتشخيص السبب الطبي للوفاة فقط"، مبينا ان "تحديد طبيعة الوفاة هل هي عرضية ام غيرها هي من مهام الجهات التحقيقية حصرا حسب القانون العراقي".

ودعا وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والمواقع الاعلامية الى "توخي الدقة والمهنية بنقل المعلومة للمواطنين وعلى التحميل الجهات التي تنشر أخبارا كاذبة كافة التبعات القانونية".

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