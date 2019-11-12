2019/11/12 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي من القرد الليبيرالي الى الساعة الأخيرة تتواصل رحلة سفيان رجب الإبداعية والتي جعلت البعض يطلق عليه لقب رجل الجوائز .الساعة الأخيرة الصادرة عن ميارة للنشر هي برأيي هوامش لرواية القرد الليبيرالي فما سقط هناك ولم يجد له الكاتب ضرورة في السرد جمعه هنا وصنع منه عقارب ساعته تلك ،وكلنا يذكر ساعة شارع الحبيب بورقيبة التي جعلها الكاتب بمثابة العضو الذكري الذي يتبول على المكان في عملية استمناء تكشف زيف الرمو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نائلة الشقراوي - سفيان رجب السائر وراء الجنازات أم قناص جوائز ؟!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نائلة الشقراوي - سفيان رجب السائر وراء الجنازات أم قناص جوائز ؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).