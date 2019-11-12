خلاط يقتل امرأة في المطبخ

2019/11/12 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعرضت سيدة فرنسية (58 عاما) لحادث مأساوي أودى بحياتها حينما كانت تطبخ في منزلها، مرتدية وشاحا.

وقع الحادث بوجود ابنها

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