إيران تشارك في مناورة بحرية مع 27 دولة في المحيط الهندي

2019/11/12 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن نائب قائد بحرية الجيش الايراني لشؤون التخطيط والموازنة ورئيس امانة رابطة القوات البحرية للدول المطلة على المحيط الهندي (IONS) العميد الركن بحري

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