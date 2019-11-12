الوطني يواصل تدريباته في البتراء استعداداً لمواجهة إيران

2019/11/12 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السريلانكي بيريرا يقود اللقاء مساء الخميس بغداد ـ الصباح الجديد: يواصل منتخب العراق، تدريباته في ملعب البتراء بالمدينة الرياضية تحضيرًا لمواجهة إيران، مساء بعد غد الخميس، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، والتي تم نقلها من البصرة إلى عمان.وأكد المنسق العام للاتحاد العراقي في الأردن سعد الزهيري، أنَّ الجماهير العراقية في ...

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