الأولمبي يواصل تحضيراته استعدادا لبطولة دبي الودية

2019/11/12 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: يواصل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم تحضيراته في مدينة دبي التي وصلها يوم امس للمشاركة في البطولة الدولية للمنتخبات تحت 23 عاماً للمدة من الثالث عشر لغاية التاسع عشر من الشهر الحالي.البطولة ستكون تحت اشراف البلد المضيف بالتعاون مع شركة ايست سبورت الدولية الى جانب فرق الامارات ، العراق، كوريا الجنوبية ...

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