الأرجنتين يلاقي البرازيل في السعودية.. الجمعة

2019/11/12 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسي يلتحق بمعسكر التانجو في مايوركا العواصم ـ وكالات: غادر ليونيل ميسي، مدينة برشلونة، صباح أول أمس متجهًا إلى بالما دي مايوركا، للانضمام إلى معسكر منتخب الأرجنتين، استعدادًا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة.ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع غريمه التقليدي البرازيلي في السعودية يوم الجمعة المقبلة، على أن يلتقي بعدها بـ 4 أيام مع ...

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