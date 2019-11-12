2019/11/12 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قام أحد المتظاهرين بعد سماعه بأن قوات مكافحة الشغب سوف تجلب الكلاب البوليسية لتستخدمها ضد المتظاهرين في محافظة بابل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. متظاهر يفاجئ مكافحة الشغب بحيوان مفترس) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. متظاهر يفاجئ مكافحة الشغب بحيوان مفترس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).