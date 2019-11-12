مجلس الوزراء يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وإقرار مشروعي قانون مفوضية الانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب

2019/11/12 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وإقرار مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب.

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