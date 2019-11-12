قيادة شرطة كربلاء تنفي اضراب منتسبيها وتؤكد أن الصور المتداولة كانت ضمن مسيرة مؤيدة للمرجعية الدينية

2019/11/12 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، اضراب منتسبيها، مؤكدة أن الصور المتداولة كانت ضمن مسيرة مؤيدة للمرجعية الدينية،واظهار التعاون ما بين القوات الامنية والمواطنين.

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