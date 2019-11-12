نجم المنتخب العراقي: سنقاتل امام المنتخب الايراني من اجل الفوز

2019/11/12 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نجم نادي الشرطة والمنتخب العراقي لكرة القدم، صفاء هادي، أن لاعبي المنتخب العراقي سيقاتلون من اجل تحقيق الفوز امام المنتخب الايراني في الجولة المق...

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