2019/11/12 | 18:55

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مجلس الوزراء يجري تعديلات في قانون المرور ويقرر تخفيض الرسوم على المركبات

يتبع .....

بغداد- اليوم بغداد

كشف سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، السبت 12/11/2019، عن الأسباب التي دفعت الحكومة الى قطع خدمة الانترنت عن اغلب مدن العراق وبنحو متكرر خلال الأيام الماضية.

وقال الحديثي في تصريح خ

بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات واقرار مشروعي قانوني المفوضية وانتخابات البرلمان.

وقال المجلس في بيان، إنه "قرر خلال جلسته التي عقدت اليوم، تأجيل انتخابات مجالس

بغداد اليوم-متابعة

قدمت وزيرة الأشغال العامة في الكويت، جنان بوشهري الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2019) استقالتها من منصة البرلمان خلال جلسة استجواب، طلبها النائب عمر الطبطبائي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن مصدر برلماني قوله إن &

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