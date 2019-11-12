شاهد بالفيديو-عراقيو السويد يتظاهرون تضامناً مع احتجاجات بلادهم ويطالبون بمحاكمة بعض السياسيين

2019/11/12 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق-ستوكهولم شهدت شوارع مدينة ستوكهولم عاصمة السويد تظاهر مئات العراقيين المقيمين هناك من مختلف الفئات والأعمار، تضامناً مع الحراك الاحتجاجي الذي تشهده بلادهم.ورفع المتظاهرون لافتات باللغتين العربية والسويدية طالبت بمحاكمة بعض السياسيين العراقيين، وبتحقيق مطالب المتظاهرين.كما هتف المتظاهرون ضد بعض زعماء الكتل المتنفذة، ورفعوا صوراً لسياسيين وضعوا عليها علامة “إكس” في إشارة […]

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