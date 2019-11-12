مفوضية حقوق الانسان: هذا ما جرى اليوم في ساحة الخلاني وجسر الأحرار

2019/11/12 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس:

أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق ساحة الخلاني بالحواجز الكونكريتية، مؤكدة عدم وجود أي إطلاق للرصاص الحي أو المطاطي من قبل قوات مكافحة الشغب الموجودة هناك.

وذكر بيان للمفوضية تلقت "الغد برس" نسخة منه، " وثقت فرق الرصد المتواجدة قرب ساحة الخلاني استمرار غلق الساحة بالحواجز الكونكريتية من قبل القوات الامنية، ومنع المركبات من المرور باستثناء البعض من المارة".

وأضاف أن "فرق الرصد وثقت استمرار المتظاهرين بحرق الاطارات واطلاق الالعاب النارية باتجاهات متعددة وقرب الحواجز الكونكريتية قرب ساحة التحرير والخلاني".

وأكد البيان "عدم وجود اي اطلاق للرصاص الحي او المطاطي من قبل قوات مكافحة الشغب الموجودة قرب الخلاني، واقتصر الامر على عدد قليل من القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع من اجل منع المتظاهرين من عبور الحواجز الموضوعة في محيط منطقة التظاهر".

من جهة اخرى وثقت فرق رصد المفوضية بحسب البيان، "افتتاح جسر الاحرار من قبل القوات الامنية بمسار واحد واجراءات مكثفة من اجل التخفيف عن الزحامات الحاصلة في المنطقة المحيطة وعلى جانبي الجسر نتيجة العودة التدريجية للحياة وتوجه المواطنين الى محالهم التجارية واسواق الشورجة وسط بغداد ومراجعة الدوائر الحكومية".

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