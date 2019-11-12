عبد الكريم اوبجا - ردا على من يدعي أن -الديمقراطية الأمازيغية- تشمل اليسار و اليمين على حد سواء

2019/11/12 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الكريم_اوبجا إن عصارة ما أنتجه الفكر الإنساني على مر الزمن في علم السياسة لم يحدثنا عن مرجعية تجمع بين أزلماض (اليسار) و أفاسي (اليمين).و أية محاولة لتبرير ذلك هو فقط خداع للجماهير و تزييف لوعيها و تسييد لخطاب الفئة الاجتماعية المنتفعة أو التي ستنتفع من هكذا وضع.متى نفهم أن "الديمقراطية الأمازيغية" هي بالضرورة انتصار لمشروع العدالة الاجتماعية و الثقافية و المجالية و تحرير للطبقات الشعبية من الاستغلال ......

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