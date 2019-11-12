عبد الكريم اوبجا - عن الموجات الثورية القادمة

2019/11/12 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الكريم_اوبجا نحن إزاء مرحلة جديدة يعيش فيها النظام الرأسمالي العالمي أزمة بنيوية مما يهدد الأسس الجيوسياسية للنظام العالمي الجديد و يجعلها موضع اتهام و عقبة ضد التقدم و الوحدة الحقيقية للشعوب المضطهدة.و تحول بذلك منطق الصراع من المطالبة بعدالة التوزيع إلى عدالة الإعتراف.فلا علاقة للصهيونية بالحركات القومية الكوردية و الكتالونية و الباسكية و الأمازيغية و حركات الشعوب الأصلية بأمريكا الجنوبية.و الحق يق......

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