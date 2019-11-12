2019/11/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر في قيادة القوة البحرية التابعة لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، بعزم القوة فتح باب التطوع لـ 2000 جندي من أهالي مناطق أم

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