2019/11/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الولايات المتحدة تسعى لفصل مناطق في شرق الفرات عن سوريا، وإقامة شبه دولة عليها".

وأشار إلى ان

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