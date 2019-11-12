قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم

2019/11/12 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

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