سمير حنا خمورو - موراليس الرئيس البوليفي يطلب اللجوء السياسي في المكسيك

2019/11/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو ايفو موراليس Evo Morales الرئيس اليساري السابق تقدم بطلب اللجوء السياسي في المكسيكي، ويذكر ان موراليس ترآس بوليفيا منذ عام 2006 واستقال يوم الاحد .حملت طائرة مكسيكية عسكرية الرئيس البوليفي السابق إلى منفاه المكسيكي، بسبب التهديدات التي كانت ترسل له في الخفاء والعلن من قبل القوى اليمينية التي تجد دعما من اميركا.ولكن ما ان سمعت الجماهير المؤيدة له خطاب الاستقالة حتى نزلت الى الشوارع للتظاهر......

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