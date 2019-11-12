صابر محمد - الانتفاضة الباسلة في تصاعد مستمر نحو الثورة ، حذارى من خنقها !

2019/11/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صابر_محمد الانتفاضة الباسلة في في تصاعد مستمر نحو الثورة، حذارى من خنقها ! العراق مقسم إلى جبهتين جبهة المنتفضين و جبهة الحكام و الذين يسعون إلى الإبقاء في السلطة من خلال قتل و احباط الحركة الثورية للجماهير العراقية المحرومة و ان راس هذه الطغمة الحاكمة هي في منطقة الخضراء ، فلا تنسوا أيها الثوار بان الخطط جارية من قبل كل الحكام الطغاة المحليين والعالميين لتطويق الثوار في المطعم التركي وساحة لإ......

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