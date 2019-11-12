زهير الخويلدي - بداية الواقعية السياسية عند ابن خلدون

2019/11/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " الدولة في أول أمرها لابد لها من الرفق في ملكتها والاعتدال في إيالتها ...من المكارمة والمحاسنة...وإذا كانت الملكة رفيقة محسنة انبسطت آمال الرعايا وانتشطوا للعمران وأسبابه"1 الفرضية التي يمكن مناقشتها مع العقول المشتغلة بحضارة إقرأ تتمثل في أن عبد الرحمان ابن خلدون قام بنقل المباحث العلمية في الدولة من الأحكام السلطانية إلى الواقعية السياسية ضمن رؤية تاريخية عمرانية.في الحقيقة لم يقتصر ......

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