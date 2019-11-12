المالية النيابية: التعديل على قانون التقاعد سيوفر 245 ألف وظيفة في البلاد

2019/11/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن رئيس #اللجنة_المالية النيابية #هيثم_الجبوري، إن التعديل الجديد على قانون #التقاعد، سيعرض على اللجنتين المالية والقانونية قبيل طرحه للتصويت تحت قبة #مجلس_النواب.وقال الجبوري في تصريح صحفي: […]

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