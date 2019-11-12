مجلس الوزراء يجري تعديلات على قانون المرور ويقرر تخفيض الرسوم على المركبات

2019/11/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، إجراء تعديلات في قانون المرور، فيما قرر تخفيض الرسوم على المركبات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مجلس الوزراء أجرى تعديلات في قانون المرور وقرر تخفيض الرسوم على المركبات".وأقرّ مجلس الوزراء في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب.

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