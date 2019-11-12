2019/11/12 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، اجراء تعديلات على قانون المرور.

وقال المجلس في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز انه قرر اجراء تعديلات في قانون المرور، كما قرر تخفيض الرسوم على المركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يجري تعديلات في قانون المرور ويقرر تخفيض الرسوم على المركبات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يجري تعديلات في قانون المرور ويقرر تخفيض الرسوم على المركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).