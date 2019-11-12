بالصور.. ساحة التحرير الآن ومهندسون ينيرون المطعم التركي

2019/11/12 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكن مهندسون من نقابة العمال وفريق عمل من إنارة ساحة التحرير ومد قابلو بطول ٩٠ متراً الى مصعد بناية المطعم التركي المجاور للساحة والمطل على جسر الجمهورية الرابط بين الساحة والمنطقة الخضراء وسط بغداد.

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