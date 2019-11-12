نائب يكشف عن تمرير ملفات استراتيجية من

2019/11/12 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف نائب عن تمرير ملفات استراتيجية من "تحت الطاولات".

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