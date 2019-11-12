2019/11/12 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد المكتبان السياسيان لحزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا "يكيتي" والحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، اجتماعا تدارسا فيه تطورات الاوضاع التي تشهدها المنطقة اثر الهجوم التركي على غربي كوردستان الذي ادى إلى مقتل المئات من المدنيين وتشريد وتهجير سكانها من مدنهم وقراهم.

إذ أدان الحزبان خلال بيان مشترك بأشد العبارات الهجوم التركي ودعيا المجتمع الدولي الى الضغط على تركيا والفصائل العسكرية المتحالفة معها لوقف هذا العدوان واعادة المهجرين إلى مناطق سكناهم منعا للتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي في هذه المناطق.

وشدد الطرفان على ان "مواجهة هذا الوضع وتداعياته الان ومستقبلا يتطلب توحيد الموقف الكوردي، من هنا فأن الحزبين أعربا عن تأييدهما التام للمبادرة التي اطلقها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وكذلك المواقف الإيجابية لنيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان الذي دعا بدوره الى وحدة الصف الكوردي في سوريا في هذه المرحلة من تاريخ الشعب الكوردي، بما يضمن استقلالية السياسي الكوردي في سوريا".

كذلك طالب الحزبان الحكومة السورية "استكمال انتشار الجيش على طول الحدود السورية التركية لحماية الحدود من التهديدات التي تشكلها تركيا على السيادة السورية"، كما دعا الحزبان "روسيا الاتحادية الى لعب دور في تقريب وجهات النظر بين الحركة السياسية الكوردية والحكومة السورية لبدء حوار جدي يفضي إلى تسوية سياسية وإيجاد حل سياسي للقضية الكوردية في إطارها الوطني السوري وذلك لقطع الطريق علي المتربصين ببلدنا وشعبنا، وتعزيز وحدة الشعب السوري وحماية سيادته الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزبان يؤيدان موقف رئيس كوردستان بوحدة الصف في سوريا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزبان يؤيدان موقف رئيس كوردستان بوحدة الصف في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).