العراق.. متظاهرون يغلقون شركة نفط ميسان

2019/11/12 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدر مصدر امني عراقي، الثلاثاء، قيام متظاهرين باغلاق العديد من المباني والمنشآت الحكومية في محافظة ميسان....

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