ارادة الشعب لن تقهر

2019/11/12 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمـد الموسـوي شكرا لشباب العراق البواسل الذين اعادوا الثقة والامل بمستقبل واعد لعراقنا الحبيب معمدينه بدمائهم النقية وشكرا لهم والف شكرا على تصميمهم وارادتهم البطولية والانتفاضة مستمرة لأسابيع متواصلة ما...أكمل القراءة ←

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