2019/11/12 | 19:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:حامد شهاب تحول جديد في حياة العراقيين ، سيظهر في وقت قريب،وبشارة جديدة قريبة تلوح في الأفق ، بعون الله، لتغيير نظامهم السياسي الى آخر مختلف تماما !!بشارة، عمدها العراقيون...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشارة كبرى تنتظر العراقيين..!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشارة كبرى تنتظر العراقيين..!!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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