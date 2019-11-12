بشارة كبرى تنتظر العراقيين..!!­­

2019/11/12 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حامد شهاب تحول جديد في حياة العراقيين ، سيظهر في وقت قريب،وبشارة جديدة قريبة تلوح في الأفق ، بعون الله، لتغيير نظامهم السياسي الى آخر مختلف تماما !!بشارة، عمدها العراقيون...أكمل القراءة ←

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