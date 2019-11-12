ديمقراطية (4) ارهاب…

2019/11/12 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن حاتم المذكور 1 ـــ ديمقراطية اسلامية فتية تتعاهر بلا حدود, في لحظات متعة شيطانية, اُجهضت عنها حكومة (4) ارهاب بلا حدود ايضاً, في شهوة زناء طاريء, توافقت عليها كتلتين...أكمل القراءة ←

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