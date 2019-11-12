مكتب رئيس الوزراء ينشر قائمة تضم 100 اسم من الخريجين المعينين بوزارة الدفاع

2019/11/12 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عن تسليم قائمة جديدة لأسماء الخريجين المعينين على ملاك وزارة الدفاع.

وأشار المكتب في بيان، الى قيامه بتسليم وزارة الدفاع، القائمة الرابعة عشر،والتي تضم أسماء مئة خريج من مختلف التخصصات، لتعيينهم على الملاك المدني، ضمن الحملة الإصلاحية التي أعلنتها رئاسة الوزراء، والتي تشمل تعيين آلاف الخريجين على الملاك المدني، إضافة الى إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية.

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