2019/11/12 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء الركن محمد القريشي ابو الوليد يعلن تسلمه مهام قيادة شرطة ذي قار وكالة خطوة برس.

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